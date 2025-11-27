Burdur'da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Şahıs Gözaltında

Burdur'da jandarma operasyonunda 7 şahıs gözaltına alındı; viski, elektronik sigara, 40 bin 800 makaron ve 15 kilo sarmalık tütün dahil çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:50
Burdur'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, olaylarla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon ve koordinasyon

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bucak ve Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı aramalar yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda 29 şişe kaçak viski, 23 adet elektronik sigara, 40 bin 800 adet dolu makaron, 15 kilo açık sarmalık tütün, 6 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet jeneratör ve 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyonlar kapsamında G.Ş., M.K., M.G., R.Ş., N.D., M.D., A.A. isimli 7 şahıs gözaltına alınırken, soruşturma ve soruşturmanın genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

