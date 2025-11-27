Burdur'da Kaçakçılık Operasyonu: 7 Şahıs Gözaltında

Burdur'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, olaylarla ilgili 7 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon ve koordinasyon

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bucak ve Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı aramalar yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda 29 şişe kaçak viski, 23 adet elektronik sigara, 40 bin 800 adet dolu makaron, 15 kilo açık sarmalık tütün, 6 adet sikke, 1 adet dedektör, 1 adet jeneratör ve 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyonlar kapsamında G.Ş., M.K., M.G., R.Ş., N.D., M.D., A.A. isimli 7 şahıs gözaltına alınırken, soruşturma ve soruşturmanın genişletilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

BURDUR'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA ÇEŞİTLİ TÜRLERDE KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLARLA İLGİLİ 7 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.