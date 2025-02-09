Burdur'da Kafede Yangın: 2 Çalışan Dumandan Etkilendi

Burdur'da Yangın Paniği

Burdur'un Burç Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan bir kafede, fritözden kaynaklanan bir yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı.

Acil Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ile elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, gerçekleştirdikleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan Etkilenen Çalışanlar Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sonucu dumandan etkilenen 2 çalışan, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerin ardından, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.