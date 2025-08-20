Burdur'da Kayınpeder Damadını Av Tüfeğiyle Öldürdü

Bucak Fatih Mahallesi'nde tartışma ölümle sonuçlandı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen olayda, A.Ş. (63) ile damadı Deniz Top (35) arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi'ndeki A.Ş.'nin evine giden damadı Deniz Top ile kayınpeder arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş., yanındaki av tüfeği ile damadını vurarak ağır yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deniz Top, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından A.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde tartıştığı damadını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, gözaltına alındı.