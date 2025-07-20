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Burdur'da Kayıp Kadın Öğle Bulundu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki kadın, evine 2 kilometre mesafede bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 21:32
Burdur'da Kayıp Kadın Öğle Bulundu

Burdur'da Kaybolan 85 Yaşındaki Kadın Bulundu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Emine P., evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bir arazide bulundu. Yeşilbaşköy'de dün tarlaya gitmek için evinden ayrılan Emine P., akşam saatlerinde geri dönmeyince ailesi endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar sonrası bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hızla başlatılan arama çalışmaları sonucunda Emine P., bugün bulundu. Arazide sağ olarak bulunan kadın, sağlık kontrolü için Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Emine P.'nin durumu hakkında detaylı inceleme yapılacağı belirtildi. Aile üyeleri, kendilerine destek olan arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 2 kilometre...

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Jandarma personelinin sırtında taşıyarak ambulansa götürdüğü Emine P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 2 kilometre...

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki kadın, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu. Jandarma personelinin sırtında taşıyarak ambulansa götürdüğü Emine P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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