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Burdur'da Kedinin Omuriliğinden Havalı Tüfek Saçması Çıkarıldı

Burdur'da yaralı bir kedi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde yapılan ameliyatla omuriliğindeki havalı tüfek saçmasından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 13:18
Burdur'da Kedinin Omuriliğinden Havalı Tüfek Saçması Çıkarıldı

Burdur'da Hayvanseverleri Üzen Olay

Burdur'un Merkeze bağlı Yarıköy Köyü'nde bulunan bir kedi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirildiğinde büyük bir üzüntü ile karşılandı. Röntgen görüntüleri sonucunda kedinin omuriliğinde havalı tüfek saçması olduğu belirlendi.

Kedinin acilen ameliyata alınarak, omuriliğindeki saçmanın çıkarılması sağlandı. Operasyonun ardından hayvanın tedavisine devam edileceği belirtildi.

Jandarma Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Olayla ilgili olarak, kedinin omuriliğine havalı tüfekle ateş eden kişi olarak tespit edilen Ö.C., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüphelinin tüfeğine el konuldu.

Bu tür olayların hayvanlar üzerindeki etkileri ve toplumda yaratacağı duyarlılık tartışmaları devam ederken, hayvan severler bir kez daha hayvan hakları konusunun önemini vurguladı.

Burdur'da kedinin omuriliğindeki havalı tüfek saçması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan...

Burdur'da kedinin omuriliğindeki havalı tüfek saçması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesinde yapılan ameliyatla çıkarıldı.

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