Burdur'da kırıma uğrayan eğitim uçağı gölden kıyıya çekildi

Bucak ilçesindeki Karacören Barajı Gölü'nde kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait eğitim uçağı, vinç, bot ve iş makineleri desteğiyle göl kıyısına sabitlendi.

Kurtarma çalışmaları ve ekipler

Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, uçağın bulunduğu bölgeye iş makineleriyle yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Burdur, Isparta ve Antalya illerinden gelen jandarma arama kurtarma ve su altı arama kurtarma timleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personelinin de dahil olduğu ortak çalışma yürütüldü.

Vinç, tekne ve botların kullanıldığı operasyonla gölde ters duran uçak düzeltildi, kıyıya çekilerek karaya çıkarıldı ve burada sabitlendi. Uçağın yarın bölgeden alınması bekleniyor.

Pilotların durumu ve olayın gelişimi

Uçakta bulunan 1'i Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay, Elsazı köyü Karacören Barajı Gölü'nde su alma sırasında uçağın kalkış yapamaması sonucu meydana gelmiş; iki pilot, bir çiftçi tarafından balıkçı teknesiyle kurtarılmıştı.

Yetkililer, kurtarma ve sabitleme çalışmalarının bölgedeki güvenlik ve çevresel riskleri azaltmak amacıyla hızlı ve koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

