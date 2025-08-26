Burdur'da Kırıma Uğrayan Orman Uçağı Karacören Gölü Kıyısına Çekildi

Olay ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Bucak ilçesinde, Karacören Barajı Gölünde kaza kırıma uğrayan uçağın göl kıyısına çekilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme eğitim uçağının kurtarma çalışmaları, müdürlük personeli ve bölge köylülerinin desteğiyle yürütülüyor.

Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, uçağın bulunduğu alana ulaşmak için iş makineleriyle yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, göl kıyısına çekilen uçağın güvenli şekilde çıkarılması için koordineli çalışma yürütüyor.

Olayda bulunan 1'i Türk, diğeri İspanyol 2 pilot, ambulansla hastaneye kaldırıldı; tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Olayın gelişimi şöyle oldu: Elsazı köyü yakınındaki Karacören Barajı Gölü'nde, su alma sırasında kalkış yapamayan uçak kırıma uğradı. İçerisindeki 2 pilot, bir çiftçi tarafından sağlanan balıkçı tekneleriyle kurtarıldı.

Yetkililer, kurtarma ve kaldırma çalışmalarının sürdüğünü; bölgedeki güvenliğin sağlanmasının ardından olayla ilgili detaylı incelemenin yapılacağını açıkladı.