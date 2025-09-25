Burdur'da Mamak Köyünde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

GÜNCELLEME: Yangın kontrol altına alındı

Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak köyü sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

