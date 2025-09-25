Burdur'da Mamak Köyünde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak köyünde çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:18
GÜNCELLEME: Yangın kontrol altına alındı

Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak köyü sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak köyündeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

