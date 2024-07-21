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Burdur'da Mermer Fabrikasında Trajik İş Kazası

Tefenni'de bir mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 19:32
Burdur'da Mermer Fabrikasında Trajik İş Kazası

Burdur'da Trajedi: Mermer Fabrikasında İş Kazası

Burdur'un Tefenni ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında yaşanan kaza, iş dünyasında derin bir üzüntüye sebep oldu.

İş Kazasının Detayları

Olay, 23 yaşındaki işçi Hüseyin Mert Kök’ün makineye sıkışması sonucu meydana geldi. Fabrikada çalışan Kök, ani bir şekilde makinenin içinde kaldı.

Acil Müdahale ve Sonuç

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kök’ü Tefenni Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçinin hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Toplumsal Tepki

Bu trajik olay, iş güvenliği konusunda ciddi tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Fabrikalarda çalışanların güvenli koşullarda çalışmaları gerektiği vurgulanıyor.

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