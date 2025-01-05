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Burdur'da Öğretmenevi Bahçesinde İnsan Kemikleri Bulundu

Burdur'da öğretmenevi bahçesindeki kanalizasyon kazısında insan kemikleri keşfedildi, bölge inceleniyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:36
Burdur'da Öğretmenevi Bahçesinde İnsan Kemikleri Bulundu

Burdur'da Kanalizasyon Kazısında Kemik Buluntusu

Burdur'un Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi ve kanalizasyon çalışması sırasında beklenmedik bir durumla karşılaşıldı.

Kanal açma işlemi sırasında işçiler tarafından insan kemikleri ve bir kafatası bulundu. Buluntuların ardından hemen polis ekiplerine durumu bildirildi.

Bölgeye intikal eden olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları detaylı araştırma sonucunda birden fazla insan kemiği tespit etti. Yetkililer, kemiklerin bulunduğu alanın eski bir mezarlık olabileceği ve burada çok sayıda insan kalıntısı bulunabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Burdur Müzesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ekipleri, olayla ilgili daha derinlemesine bir inceleme planlıyor. Bu incelemelerin, bölgede tarihi bir mezarlığın yer alıp almadığını belirlemek açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

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