Burdur'da Orman Uçağı Gölden Çıkarıldı — Antalya'ya Helikopterle Taşındı

Burdur'da Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Uçağı Gölden Çıkarıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme eğitim uçağı, vinç yardımıyla Karacören Barajı Gölü'nden çıkarıldı ve inceleme için sevk edildi.

Antalya'dan gelen ekipler kurtarma çalışmasını tamamladı

Antalya'dan gelen teknik ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmalarında, gölde ters duran uçak önce iş makineleriyle düzeltilip kıyıya sabitlendi. Alanda yapılan ilk incelemenin ardından uçak askeri helikoptere bağlanarak Antalya'ya götürüldü.

Uçağın iş ve işlemlerinin Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde yapılacağı bildirildi.

Kazadan kurtulan pilotlar ve yapılan destek çalışmaları

Elsazı köyü Karacören Barajı Gölü'nde, su alma sırasında kalkış yapamayan uçak önceki gün kırıma uğramış; içerisindeki 2 pilot, bir çiftçi tarafından balıkçı teknesiyle kurtarılmıştı.

Olayda Burdur, Isparta ve Antalya'dan gelen jandarma arama kurtarma ile su altı arama kurtarma timleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de kurtarma ve güvenlik çalışmalarına destek verdi. Yapılan müdahaleyle uçak kıyıya sabitlendi ve vinçle çıkarma işlemi tamamlandı.

