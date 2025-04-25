Burdur'da Özlem Şımarık Davasında Yeni Gelişmeler: 9 Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Burdur'da Özlem Şımarık Davası Süreçte

Burdur'da 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ın öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanmasına Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmanın üçüncü oturumuna, tutuklu 5 sanık ve tutuksuz 4 sanık ile taraf avukatları katıldı.

İddia Makamının Talepleri

Duruşmada, iddia makamı, mütalaanın tekrar hazırlanması için dosyanın yeniden düzenlenmesini ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık Tarık Y’nin avukatı, bu aşamada bir savunma yapmadıklarını, asıl savunmalarını mütalaadan sonra gerçekleştireceklerini belirtti.

Sanıklardan Talepler ve Savunmalar

Tutuklu sanıklar Erdal A., Mehmet C., Şaban A. ve Adem S.'nin avukatları, müvekkillerinin adli kontrol şartıyla salıverilmesini talep etti. Sanıklardan Erdal A. ve Şaban A., tahliye taleplerini dile getirirken, tutuklu sanık Adem S., olayın mağduru olduğunu savunarak beraat istedi.

Tutuklu sanık Mehmet Ç, sanık Tarık Y’nin kendisine karşı olumsuz bir teklifte bulunduğunu ve cezaevinde tehdit edildiğini öne sürerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tarık Y'nin İtamları ve Mahkeme Kararı

Duruşmada, Tarık Y, Mehmet Ç'nin iddialarını yalanlayarak, "Ben onu tehdit etmedim. O bana para teklif etti ancak kabul etmedim. Olayda kullandığım silahı Adem S'den aldım," dedi ve Şaban A'nın olayla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

Tutuksuz sanıklardan Meryem S. ve Kazım Ö., beraat talep ederken, Mustafa S. ise adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kadın Hakları Komisyonu'ndan Açıklama

Duruşmanın ardından, Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Hatice Ürküt, gazetecilere yaptığı açıklamada, maktul ve ailesine destek olmak amacıyla burada olduklarını belirtti. Baro olarak duruşmalara katılma talebinin reddedildiğini ifade eden Ürküt, "Bu davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu tür dosyaların son bulmasını istiyoruz," diye vurguladı.

Olayın Detayları

Tarık Y, 8 Şubat'ta Burdur'un Çavdır ilçesinde, cezaevinden firar ederek eski eşi Özlem Şımarık'ı kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Genç kadının hastanede hayatını kaybetmesi üzerine, olay yerinden kaçan Tarık Y, Denizli'nin Çameli ilçesinde yakalanmıştı. Olayla bağlantılı 8 kişi tutuklanmıştı.

Eski koca Tarık Y. ile azmettirdiği iddia edilen 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanık için ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

Burdur'da 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ın öldürülmesine ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Avukat Hatice Ürküt (sağda) ve komisyon üyesi katıldı.