Burdur'da Özlem Şımarık'ın Cinayeti: 9 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Burdur'da Özlem Şımarık Cinayeti İçin Yargılama Başladı

Burdur'da 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ın öldürülmesine ilişkin eski kocanın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu 6 sanık Sese ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Üç tutuklu sanık ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Olayın İç Yüzü

Maktulün eski eşi sanık Tarık Y., savunmasında, olaydan bir hafta önce Özlem Şımarık'ın çalıştığı iş yerinin sahipleri Adem S. ve Gökay S. ile görüştüğünü ve bu şahısların kendisine silah ve bıçak vererek cinayeti işlemesi için yönlendirdiğini iddia etti. Tarık Y, "Savcılıktaki ifadem geçerlidir. Bunun dışında diyeceğim yoktur, takdir mahkemenindir." şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek kendilerinin suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, nitelikli öldürmeye yardım etmekten yargılanan sanıklardan Mustafa S. (31) ve Kazım Ö. (37)'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Devam Eden Süreç

Tarık Y. (45), Adem S. (36) ve Gökay S. (33) gibi sanıklar tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Gelecek duruşma, 26 Şubat'ta görülecek.

Müşteki avukatı ve aynı zamanda Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, gazetecilere yaptığı açıklamada, öldürülen Şımarık'ın biri engelli, 2 çocuğuyla yaşayan bir anne olduğunu belirtti. Tozbey, bu cinayette eski kocasının yanı sıra çalıştığı iş yerindekilerin de karıştığını iddia etti.

Cinayetin Detayları

8 Şubat'ta Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen olayda, Tarık Y, eski eşi Özlem Şımarık'ı kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamış, kadın hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Tarık Y, Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçarken polislerce yakalanmıştı. Tarık Y. ve ona yardım ettiği iddia edilen 8 zanlı tutuklanmıştı.

Eski koca ve onu azmettirdiği öne sürülen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği iddia edilen 6 sanık hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.