Burdur'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Cengiz Çetiner, kaza sonrası yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:09
Burdur'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Trajik Kaza

Burdur'da meydana gelen kazada, Cengiz Çetiner yönetimindeki 07 ABH 456 plakalı otomobil şarampole devrildi. Olay, Bucak-Ağlasun karayolu üzerindeki Ağlasun Orman Deposu mevkiinde gerçekleşti.

Kaza Yerine Hızla Müdahale

Kaza haberinin hemen ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu değerlendirmede, Çetiner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset Morgda

Çetiner'in cesedi, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

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