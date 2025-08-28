DOLAR
Burdur'da Trafik Kazası: Tarım Aracı ile 2 Otomobil Çarpıştı, 1 Kişi Öldü

Burdur'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda tarım aracı ile iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü R.A. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:16
Kaza Detayları

Burdur'da, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; bir tarım aracı ile iki otomobil çarpıştı ve kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

R.A. yönetimindeki tarım aracı, bulvarda A.B'nin idaresindeki 15 DJ 253 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tarım aracındaki sürücü R.A'ya, arkadan gelen S.B'nin kullandığı 06 DMV 897 plakalı otomobil çarptı.

Müdahale

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü R.A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

