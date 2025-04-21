Burdur'da Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü, 4 Yaralı

Burdur'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kazanın olay yeri Yazıköy köyü mezarlık mevkisinde gerçekleşti.

Kaza, Ramazan C. (48) idaresindeki 15 HC 393 plakalı otomobilin, Ünal D. (68) tarafından kullanılan 15 DN 688 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi. Olayın hemen ardından, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Yaralılar arasında bulunan sürücü Ramazan C. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Makbule, Hakkı ve Defne C. ile sürücü Ünal D., Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, üzücü bir gelişme olarak, Ünal D., hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bununla birlikte, çarpışmanın ardından her iki aracın alev alması sonucu çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu yanan araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu yanan araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.