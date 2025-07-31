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Burdur'da Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Yaşar Özdemir Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan Yaşar Özdemir, hastanede tedaviye rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 12:18
Burdur'da Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Yaşar Özdemir Hayatını Kaybetti

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazasında Yaşar Özdemir (58), Gölhisar Devlet Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 29 Temmuz'da Merkez Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Celal E. (58) idaresindeki 15 HE 720 plakalı traktör, Fatih M.K. (32) yönetimindeki 34 NJU 624 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Yaşar Özdemir'in yanı sıra, traktörde bulunan Fatma E. (94) ile hafif ticari araçtaki Şule K. (28), Meryem K. (8) ve Esma K. (6) de yaralandı.

Kazanın anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı....

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı....

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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