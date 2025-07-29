Burdur'da Traktör-Hafif Ticari Araç Çarpışması: 7 Yaralı

Burdur'da Traktör-Hafif Ticari Araç Kazası

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Cami Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Celal E. (58) idaresindeki 15 HE 720 plakalı traktör, Fatih M.K. (32) yönetimindeki 34 NJU 624 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Celal E. ve traktörde bulunan Fatma E. (94), Yaşar Ö. (58) ile hafif ticari araç sürücüsü Fatih M.K. ve araçta bulunan Şule K. (28), Meryem K. (8), Esma K. (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olayın boyutları kayıt altına alındı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.