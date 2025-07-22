Burdur'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Burdur'da Kazada 5 Kişi Yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 15 DD 985 plakalı traktör ile 54 BC 789 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur-Fethiye kara yolundaki bir kavşakta meydana geldi. İbrahim Tanışoğlu'nun kullandığı traktör, Çiğdem Akgün yönetimindeki otomobille çarpıştı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Yılmaz, Hamza ve Ümeyne Akgün, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.