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Burdur'da Yangınla Dolar Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan yangın, bir otomobili kullanılmaz hale getirdi. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 18:03
Burdur'da Yangınla Dolar Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur'da Yangın Çıkan Otomobil İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Burdur'un Yeşilova ilçesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Olay, Doğanbaba köyü'nde Erdoğan Dinç'e ait 15 ADC 809 plakalı otomobilde gerçekleşti. Yangının sebebi olarak elektrik tesisatının arızalanması gösteriliyor.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdüler. Ancak, yapılan müdahaleye rağmen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bu olay, otomobillerdeki elektrik tesisatına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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