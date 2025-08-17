Burdur'da Yaya Çarpması: Cavit Suna (84) Hayatını Kaybetti

Kaza ve İlk Müdahale

Burdur - Fethiye Yolu Halk Plajı yakınlarında meydana gelen kazada, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Cavit Suna (84)'ya bir otomobil çarptı.

Kaza, Engin D. (34) yönetimindeki 03 AGN 206 plakalı otomobilin çarpması sonucu gerçekleşti.

Soruşturma ve Cenaze İşlemleri

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cavit Suna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Suna'nın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.