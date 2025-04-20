Burdur'da Yörük Şenliği Renklere Doyurdu

Burdur, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen Yörük Şenliği ile yerel kültürün zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Burdur Valiliği'nin organize ettiği etkinlik, İnsuyu Mağarası'nda gerçekleştirildi ve etkinliğin başlangıcında temsili Yörük Göçü yapıldı.

Geleneksel Kıyafetler ve Eğlencelerle Dolu Bir Gün

Yöresel kıyafetler içinde yer alan Yörükler, protokol üyeleriyle birlikte develer, atlar ve eşeklerle şenlik alanına yürüdü. Davul, sipsi ve cura eşliğinde yapılan bu geleneksel yürüyüş, etkinliğe katılanların büyük ilgisini çekti. Şenlik alanında, yerel üreticilerin açtığı stantlarda yöresel ürünler ve müzik aletleri sergilendi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikte keşkek dövme etkinliği düzenledi ve temsili gelin alma törenine katıldı. Bilgihan, Yörüklerin vatanseverliğini ve doğa dostu davranışlarını vurgularken, bu etkinliğin amacının gençlere Yörük kültürünü tanıtmak olduğunu belirtti. "Yörük Şenliği'ni yapıyoruz ama bu sadece eğlenceden öte olmalı. Kültürel değerlerimizi genç nesillere aktarmak istiyoruz," dedi.

Üniversite ve Toplum İşbirliği

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversitenin şenliklerin devamına destek olacağını ifade etti. Dalgar, üniversitenin toplum ve şehrin kültürel, sanatsal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Katılımcıların Memnuniyeti

Şenliğe katılan Abdurrahman Uladı, etkinliğe çadırları, develeri ve diğer hayvanları ile katıldıklarını aktararak, herkesin memnun ayrıldığını belirtti. Gelecek yıllarda etkinliğin devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Etkinlikte Performanslar ve Göstermeler

Etkinlikte Kemer Halk Oyunları ekibi ve Çatağıl İlkokulu ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri farklı halk oyunları gösterileri sundu. Ayrıca, Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından Alaca dokuma kıyafetlerinin yer aldığı bir defile düzenlendi. Öğrenciler, iki telli Kozağaç curası ve Dirmil sipsi dinletisiyle etkinliğe renk kattı.

Etkinlik, yerel sanatçıların müzik dinletisi ile sona erdi, katılımcılar eğlenceli ve kültürel bir deneyim yaşadı.

Burdur'da Turizm Haftası dolayısıyla "Yörük Şenliği" yapıldı. Şenlikte Yöresel kıyafetleri giyen Yörükler ile protokol üyeleri, develerle, atlarla, eşeklerle davul, sipsi ve cura eşliğinde şenlik alanına yürüdü.

Burdur'da Turizm Haftası dolayısıyla "Yörük Şenliği" yapıldı. Şenlikte Yöresel kıyafetleri giyen Yörükler ile protokol üyeleri, develerle, atlarla, eşeklerle davul, sipsi ve cura eşliğinde şenlik alanına yürüdü.