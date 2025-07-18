Burdur Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 6 Zanlı Tutuklandı

Burdur'da Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Burdur merkezli olarak Kayseri ve Antalya'da gerçekleştirilen organize suç örgütü operasyonunda, 6 şüpheli tutuklandı. Yabancı uyruklu 7 kadın hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Valilik Açıklaması

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tefenni ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ilçede bir otel ve alkollü mekan işletmeciliği yapan M.A. ve beraberindekilerin bir dizi suç işlediği tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon

Yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Otelde yapılan denetimlerde, yabancı uyruklu 7 kadının da tespit edilmesi üzerine sınır dışı edilmek üzere gereken işlemler başlatıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Mühürlenen iki iş yerinde yürütülen aramalar sonucunda, 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek, 1 teleskopik cop, çok sayıda dijital materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasının yanı sıra "kasten öldürmeye teşebbüs", "fuhşa teşvik ve aracılık etme", "tehdit ve şantaj", "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" ve "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından adliyeye sevk edildi. 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burdur merkezli Kayseri ve Antalya'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı, yabancı uyruklu 7 kadın hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı. Operasyonda 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek, 1 teleskopik cop, çok sayıda dijital materyal, suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira ele geçirildi.