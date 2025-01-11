Burdur Valiliği'nden Ekmeğe Kısıtlama İddialarına Yanıt

Burdur Valiliği'nden Açıklama

Burdur Valiliği, bazı sosyal medya ve internet haberciliğinde yer alan "22 fırın tarafından Burdur'da ekmeğe kısıtlama kararı" iddialarına yanıt verdi. Valilik, fırıncı esnafının yaşadığı sıkıntıların önüne geçilmesi ve halkın ekmeği ile oynanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni Fiyat Tarifeleri

Yapılan açıklamada, ekmek ve simit azami fiyat tarifelerinin, ticaret ve sanayi odaları yönetim kurulu tarafından oluşturulan yerel heyet ile Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü sonrası oda meclisi onayıyla yürürlüğe girdiği belirtildi. 4 Aralık 2024 tarihinde değerlendirilen yeni tarife teklifinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülmediği vurgulandı.

Fahiş Fiyat Artışlarına İzin Yok

Valiliğin açıklamasında, 9 Ocak'ta alınan kararların, beyaz ekmek ve simidi kapsamadığı, ancak 32 kalem çeşitli nitelikteki unlu mamullerde fiyat artışına izin verilmediği ifade edildi. Özellikle, 2 Şubat 2024 tarihli tarifeyi yüzde 15 ila yüzde 400 oranında artırmayı içeren taleplerin Valilik tarafından itiraz edilerek kabul edilmediği belirtildi.

Sonuç olarak, Burdur Valiliği, fırıncı esnafının mevcut koşullarda sıkıntı yaşamasına ve halkın ekmeği ile oynamalarına kesinlikle müsaade etmeyeceğini açıkladı. Enflasyonla mücadelenin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurguladı.