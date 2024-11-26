DOLAR
34,64 -0,21%
EURO
36,35 -0,09%
ALTIN
2.929,32 -0,37%
BITCOIN
3.242.224,89 1,15%

Burhan ve Afewerki, Sudan'daki Güvenlik Sorunlarını Görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Eritre'de Devlet Başkanı Afewerki ile güvenlik ve barış çabalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:51
Burhan ve Afewerki, Sudan'daki Güvenlik Sorunlarını Görüştü

Burhan, Eritre'de Önemli Görüşmelere İmza Attı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Eritre'nin başkenti Asmara'da, Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yaptığı görüşmede Sudan'daki güvenlik ve barışı sağlama çabalarını masaya yatırdı.

Burhan, resmi ziyareti sırasında Afewerki tarafından resmi bir törenle karşılandı. İki lider başkentteki Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konularını ele aldı.

Sudan'daki Gelişmeler ve Ortak Güvenlik Çabaları

Görüşmede Sudan'daki gelişmelere dikkat çekilirken, ülkede güvenlik, istikrar ve barışı sağlamak için yürütülen önemli çabalar göz önünde bulunduruldu. Burhan, Afewerki'ye Sudan'daki son durumu ve krizin çözümü için gösterilen çabaları aktararak, Sudan hükümetinin savaşı sona erdirme ve barış sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Burhan, ayrıca, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 19 aydır devam eden çatışmalara ilişkin olarak, HDK'nın vatandaşlara karşı işlediği ihlalleri ve suçları detaylandırdı. Sudan Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer düzenli güvenlik güçlerinin milisleri etkisiz hale getirme konusundaki kararlılığına dikkat çekti.

Burhan, Eritre'nin Sudan'ın birliğini koruma çabalarına ve halkın güvenlik ve istikrar talebine verdiği desteği övdü.

Afewerki'nin Destek Sözü

Eritre Devlet Başkanı Afewerki ise, ülkesinin Sudan halkının yanında durarak güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını ifade etti. İkili ilişkilerin güçlü olduğuna vurgu yapan Afewerki, bölgedeki barış çabalarını destekleme taahhüdünde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı
2
G7 Dışişleri Bakanları, Orta Doğu Krizine Çözüm Çağrısı Yaptı
3
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırı: 180 Nokta Vuruldu
4
Kocaeli'de Cipin Otobüs Durağındaki Bekleyenlere Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı
5
Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
6
İsrail Ordusu, Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kampını Bombaladı: 2 Ölü, 22 Yaralı
7
Türkgözü-Posof-Damal Kara Yolu Tır Geçişine Kapatıldı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor