Burhan ve Afewerki, Sudan'daki Güvenlik Sorunlarını Görüştü

Burhan, Eritre'de Önemli Görüşmelere İmza Attı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Eritre'nin başkenti Asmara'da, Devlet Başkanı Isaias Afewerki ile yaptığı görüşmede Sudan'daki güvenlik ve barışı sağlama çabalarını masaya yatırdı.

Burhan, resmi ziyareti sırasında Afewerki tarafından resmi bir törenle karşılandı. İki lider başkentteki Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konularını ele aldı.

Sudan'daki Gelişmeler ve Ortak Güvenlik Çabaları

Görüşmede Sudan'daki gelişmelere dikkat çekilirken, ülkede güvenlik, istikrar ve barışı sağlamak için yürütülen önemli çabalar göz önünde bulunduruldu. Burhan, Afewerki'ye Sudan'daki son durumu ve krizin çözümü için gösterilen çabaları aktararak, Sudan hükümetinin savaşı sona erdirme ve barış sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Burhan, ayrıca, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 19 aydır devam eden çatışmalara ilişkin olarak, HDK'nın vatandaşlara karşı işlediği ihlalleri ve suçları detaylandırdı. Sudan Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer düzenli güvenlik güçlerinin milisleri etkisiz hale getirme konusundaki kararlılığına dikkat çekti.

Burhan, Eritre'nin Sudan'ın birliğini koruma çabalarına ve halkın güvenlik ve istikrar talebine verdiği desteği övdü.

Afewerki'nin Destek Sözü

Eritre Devlet Başkanı Afewerki ise, ülkesinin Sudan halkının yanında durarak güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını ifade etti. İkili ilişkilerin güçlü olduğuna vurgu yapan Afewerki, bölgedeki barış çabalarını destekleme taahhüdünde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.