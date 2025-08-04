Burhaniye'de 89 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Burhaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 89 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nün Harekete Geçmesi

İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burhaniye'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

Yapılan aramalar sonucunda, şüpheli kişinin üzerinde ve adresinde toplamda 89 bin sentetik ecza hapı bulundu. Olayla ilgili olarak, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlemlere başlatıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 89 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.