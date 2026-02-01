Burhaniye Sigara Bırakma Polikliniği'ne 154 Başvuru

Burhaniye Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde açılan Sigara Bırakma Polikliniği 2,5 ayda 154 başvuru aldı; tedavide Sağlık Bakanlığı ilaçları ve nikotin bandı kullanılıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:46
2,5 ayda yoğun ilgi — Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hizmet

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünce kapalı alanlarda sigara denetimleri sürdürülürken, yaklaşık 2,5 ay önce hizmete giren Sigara Bırakma Polikliniği yoğun ilgi gördü.

Dr. Bediha Erdoğan'ın görev yaptığı polikliniğe bugüne kadar 154 tiryakinin başvurduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında hizmete giren polikliniğe başvuru sayısının yüksek olduğu bildirildi.

Dr. Bediha Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Polikliniğimize başvuranlara Sağlık Bakanlığının gönderdiği ilaçlarla 25 günlük ilaç tedavisi yapıyoruz. Bazı vatandaşlarada nikotin bandı uygulaması yapıyoruz. Burada uyguladığımız tedavide ilacın yanında kişinin iradesi çok önemli. Başvuran sigara bağımlılarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı polikliniğimize bekliyoruz"

DR.BEDİHA ERDOĞAN

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

