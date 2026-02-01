Burhaniye Sigara Bırakma Polikliniği'ne 154 Başvuru

2,5 ayda yoğun ilgi — Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hizmet

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünce kapalı alanlarda sigara denetimleri sürdürülürken, yaklaşık 2,5 ay önce hizmete giren Sigara Bırakma Polikliniği yoğun ilgi gördü.

Dr. Bediha Erdoğan'ın görev yaptığı polikliniğe bugüne kadar 154 tiryakinin başvurduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz Kasım ayında hizmete giren polikliniğe başvuru sayısının yüksek olduğu bildirildi.

Dr. Bediha Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Polikliniğimize başvuranlara Sağlık Bakanlığının gönderdiği ilaçlarla 25 günlük ilaç tedavisi yapıyoruz. Bazı vatandaşlarada nikotin bandı uygulaması yapıyoruz. Burada uyguladığımız tedavide ilacın yanında kişinin iradesi çok önemli. Başvuran sigara bağımlılarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı polikliniğimize bekliyoruz"

DR.BEDİHA ERDOĞAN