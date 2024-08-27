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Burkina Faso'da El Kaide Bağlantılı Saldırı: 100 Ölü

Burkina Faso'da düzenlenen JNIM saldırısında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 00:40
Burkina Faso'da El Kaide Bağlantılı Saldırı: 100 Ölü

Burkina Faso'da Terör Saldırısı

Burkina Faso'nun orta kesiminde bulunan bir köye, El Kaide terör örgütüyle bağlantılı JNIM tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Saldırının Detayları

Soufan Center'dan Sahel uzmanı Wassim Nasr, saldırının cumartesi günü, başkent Vagadugu'ya 80 kilometre mesafedeki Barsalogho köyünde meydana geldiğini açıkladı. Saldırganların, köydeki insanlara rastgele ateş açtığını belirten Nasr, birçok videoda en az 100 ceset gördüklerini vurguladı.

Devletin Yanıtı

Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, pazar günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıya hem karadan hem de havadan karşılık verildiğini duyurdu. Sana, "Topraklarımızda böyle bir barbarlığı kabul etmeyeceğiz." diyerek hükümetin olaydan etkilenenlere insani yardım sağladığını ifade etti. Ayrıca, terör gruplarıyla mücadelenin sürdüğünü ve sivillerin hayatlarını koruma konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

Saldırının Sonuçları

Hükümet, saldırının ardından ölenler arasında hem asker hem de siviller bulunduğunu belirtti, ancak kayıp sayıları konusunda kesin bir bilgi vermekten kaçındı. El Kaide, Burkina Faso güvenlik güçlerinin kontrolündeki Barsalogho'da kontrolü ele geçirdiklerini iddia etti.

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