Şanlıurfa Suruç'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı — 2'si çocuk 4 yaralı

Şanlıurfa - Gaziantep yolu Suruç mevkisinde kafa kafaya çarpışma

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep yolunun Suruç mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, plaka ve sürücüleri belirlenemeyen kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

