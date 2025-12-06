Şanlıurfa Suruç'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı — 2'si çocuk 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı; yaralılar Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:57
Şanlıurfa Suruç'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı — 2'si çocuk 4 yaralı

Şanlıurfa Suruç'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı — 2'si çocuk 4 yaralı

Şanlıurfa - Gaziantep yolu Suruç mevkisinde kafa kafaya çarpışma

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep yolunun Suruç mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, plaka ve sürücüleri belirlenemeyen kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI

ŞANLIURFA'DA KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI

ŞANLIURFA'DA KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
Kocaeli'de Oğlu Bıçaklanarak Öldü — Baba: "Babalığımı Aldılar"
7
Kırklareli–Dereköy'de Motosiklet Kamyona Çarptı: 1 Yaralı

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak