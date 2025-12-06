Adana'ya Afrikalı Gelin: Türk Gelenekleriyle Kozan'da Renkli Düğün

Amerika'dan Kozan'a, geleneklerle örülen bir düğün

Amerika'da yaşayan öğretmen Rama Lana Diallo, Adanalı damat Halil İbrahim Topal ile Kozan ilçesinde Türk düğün geleneklerine uygun törenle evlendi. Çiftin düğününde kına töreni, yöresel kıyafetler ve Afrika ezgileriyle birleşen Adana havaları izleyenlere renkli anlar sunuldu.

Aşk hikâyesi 2021'de başladı

Çiftin tanışması 2021 yılında Afrika kent merkezinde bir restoranda öğle arasında gerçekleşti. Tanıştıktan bir hafta sonra Amerika'ya dönen Rama Diallo ile iş için Afrika'da bulunan ve Adana'nın Feke ilçesinde doğan, yurt dışında bir firmada tasarım işi yapan Halil İbrahim Topal (34) dört yıl boyunca iletişimi sürdürdü. Geçen süreçte ailelerin tanışmasının ardından nişan yapıldı ve bu yaz Kozan'da düğün gerçekleştirildi.

Düğünde öne çıkan anlar

İlkokul öğretmeni olan gelinin kınası yakılarak Türk düğün geleneği birebir yaşandı. Düğüne gelinin dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yaklaşık 20 kişilik ailesi kendi yöresel kıyafetleriyle katıldı. Afrika ezgileri ile Adana havalarının bir araya geldiği törende, ailelerin birlikte oynadığı "Erik Dalı" dansı sahnede unutulmaz görüntüler oluşturdu. Gelin Diallo'nun kuşağını kuzeni Salif Kante bağladı, teyzesi Oumau Bah ise gelin ve damadı karşılayarak törene renk kattı.

"Mesafe engel olmadı"

Halil İbrahim Topal düğün sonrası şunları söyledi: "2021’de Afrika’daydım, 2020’de gitmiştim. O üniversiteyi bitirip ailesini ziyarete gelmişti. Restoranda karşılaştık ve tanıştık. Bir hafta sonra Rama Amerika’ya döndü, ben ise Türkiye’ye dönüp askere gittim. Görüşmeyi hiç bırakmadık. O da sağ olsun asker yolu bekledi. Tatilde Türkiye’ye geldi, tanıştık. Feke’yi, yaylayı gezdik. Aileler tanıştı, geçen yıl nişan yaptık. Bu yaz da düğünümüzü gerçekleştirdik. Herkes çok destek oldu, hiç yabancılık hissettirmediler"

"Çok iyi kalpli misafirperver insanlar"

Rama Rana Diallo Türk düğün geleneklerinden özellikle kına, testi kırma ve ayakkabı altına isim yazılmasına şaşırdığını belirtti: "Gine doğumluyum, New York’ta yaşıyorum. Tüm kültürlerin birleştiği bir düğün oldu. Ailelerimiz hediyelerle destek oldu, çok duygulandım. Adana’ya gelince insanların çok sıcak olduğunu gördüm. New York’ta havaalanına giderken Adana’ya gittiğimi söyleyince bir taksici bana ‘Güneşe ateş edilen yere mi gidiyorsun?’ demişti, duyunca şaşırmıştım. Gelince önyargım kırıldı. Çok iyi kalpli misafirperver insanlar. Burası Afrika’dan bile daha sıcak. Burada olmaktan mutluyum. Kozan mı sıcak ? Afrika derseniz ? Afrika’da yaşamayı tercih ederim burası yazın çok sıcak "

Damadın kuzeninin eşi Büşra Beydilli düğünü "Çok mutlu bir düğündü, çok sıcakkanlılardı, herkes bir araya geldi" sözleriyle özetlerken, eşi İlyas Beydilli ise "Birlik ve beraberlik içinde çok güzel bir düğün oldu" ifadelerini kullandı.

