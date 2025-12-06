D-100'de Trafik Kazası: Hendek'te 1 Ölü, 2'si Ağır 3 Yaralı

Kaza, D-100 Karayolu üzerinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobilin çarpışması sonucu ağır hasar oluştu.

Kaza Detayları

Olayda, Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile A.İ. idaresindeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybederken; A.İ. (34), K.P. (22) ve M.K.İ. (25) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. A.İ. ve K.P.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yeri polislerinin incelemesinin ardından Sezgin Alaylı'nın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

