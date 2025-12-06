D-100'de Trafik Kazası: Hendek'te 1 Ölü, 2'si Ağır 3 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ekipler müdahale etti, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:54
D-100'de Trafik Kazası: Hendek'te 1 Ölü, 2'si Ağır 3 Yaralı

D-100'de Trafik Kazası: Hendek'te 1 Ölü, 2'si Ağır 3 Yaralı

Kaza, D-100 Karayolu üzerinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki otomobilin çarpışması sonucu ağır hasar oluştu.

Kaza Detayları

Olayda, Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile A.İ. idaresindeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybederken; A.İ. (34), K.P. (22) ve M.K.İ. (25) yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. A.İ. ve K.P.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay yeri polislerinin incelemesinin ardından Sezgin Alaylı'nın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN...

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİ D-100 KARA YOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ormana'ya "En İyi Turizm Köyü" Tabelası Yerleştirildi
2
Bayburt Kent Konseyi: Şehit Osman Dağı’na Hafriyat Dökümü Tespit Edildi
3
Gaziantepli Kardeşler Amerika Matematik Olimpiyatları'nda Çifte Madalya
4
Gaziantep’te Jandarmadan 100 Motosiklet Sürücüsüne Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Desteği
5
Hatay’da 77 yaşındaki koca eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü
6
MUSKİ 7/24 Görevde: Muğla'da Sağanakla Mücadele
7
Bayburt’ta 'Bayburt Filistin’in Yanında' Hayır Çarşılarında 1 Milyon 88 Bin 296 Lira 45 Kuruş Bağış

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak