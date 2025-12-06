Gaziantep'te okula giden çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Göktürk Mahallesi'ndeki olay güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz günlerde, Şehitkamil ilçesi Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. isimli sürücü, kullandığı hafif ticari araçla seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuktan birine çarptı ve durmadan olay yerinden ayrıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet güçleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, okula giden çocuğa çarpıp kaçan sürücü A.B. yakalandı.

Sosyal medya hesabından olay anlarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Gereği yapıldı. Okula giden evladımıza bilerek çarpmak. Bu olayın izahı yok. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, okula gittiği sırada 15 yaşındaki evladımız Berat’a çarpıp olay yerinden kaçan A.B. isimli sürücü yakalandı. Direksiyon başındaki her ihmal bir anneye, bir babaya, bir aileye hayatları boyunca unutamayacakları büyük bir acı bırakır. Biraz sabretsek ne olur? Biraz beklesek ne olur? Çocuğun bacağına ya bir şey olsaydı? Değer mi? Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Trafik güvenliğini hiçe sayanları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirelim. Biz gereğini yapar"

