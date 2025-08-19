Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Bursa Başköy'de Orman Yangını: Müdahale Sürüyor

Güncelleme: Orman Bölge Müdürlüğünün açıklaması eklendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının daha geniş alana yayılmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."

Olay yerindeki çalışmalar sürüyor; yetkililer yangının kontrol altına alınması için operasyonun devam ettiğini bildiriyor.

