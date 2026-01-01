Bursa Büyükşehir 2025'te 226 Sokak Hayvanını Yeni Yuvalara Kavuşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 2025 yılında da kapsamlı çalışmalarını sürdürdü. Gümüştepe Hayvan Bakımevi başta olmak üzere beslenme, barınma, bakım ve tedavi hizmetlerinde titizlikle yürütülen uygulamalarla can dostlar ihmal edilmedi.

Çalışma ve Rakamlar

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında 2.343 kısırlaştırma işlemi ile 50.000’in üzerinde tedavi, koruyucu hekimlik, aşılama ve besleme uygulaması gerçekleştirdi. Tedavi ve bakım hizmetlerine paralel olarak düzenlenen yuvalandırma çalışmalarıyla sokak hayvanlarının kalıcı ve sevgi dolu yuvalara kavuşması sağlandı.

Barınaklarda misafir edilen kedi ve köpekleri toplumla buluşturmak için düzenlenen "Satın Alma, Yuvam Ol" temalı Yuvalandırma Şenlikleri kapsamında 226 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu. Ayrıca ekipler, belirli periyotlarla ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarını da sürdürüyor.

Gümüştepe Hayvan Bakımevi'nde Bakım ve Tedavi

Gümüştepe Hayvan Bakımevi, can dostların beslenme, bakım ve tedavi süreçlerinin takip edildiği merkez olarak öne çıkıyor. Bakımevinde yürütülen hizmetler, hayvan sağlığı ve refahını önceliklendiren bir yaklaşımla gerçekleştiriliyor.

Başkan Mustafa Bozbey'in Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Sokak hayvanları da bu dünyada en az bizim kadar yaşam hakkına sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüştepe Hayvan Bakımevi’nde can dostların huzurlu ve sağlık içerisinde yaşaması için gerekli tüm tedavi ve bakımlarını yürütüyoruz. Aynı zamanda hepsinin sıcak birer yuvaya kavuşması için de Yuvalandırma Şenliği düzenliyoruz. Bizler onların koruyucusu ve sesi olmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın her zaman yanında olacak ve onların sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızı da yuvalandırma çalışmalarına destek olmaya davet ediyorum".

Belediye yetkilileri, ilerleyen dönemde de beslenme ve barınma noktalarında yaşanan eksiklikleri gidermek ve sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmak için programlarını genişletmeyi planlıyor.

BURSA’DA SAHİPSİZ HAYVANLARIN DAHA İYİ KOŞULLARDA YAŞAMASI İÇİN BİRÇOK PROJE GELİŞTİREN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILINDA DA BESLENME VE BARINMA NOKTALARINDA SORUN YAŞAYAN CAN DOSTLARI İHMAL ETMEDİ.