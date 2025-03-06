Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Özgür Özel Ağırlama Masraflarıyla İlgili Açıklama

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Özgür Özel Ağırlama Masraflarına Yanıt

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ağırlama masraflarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozbey, yaptığı basın toplantısında, belediyenin harcamaları konusunda her zaman şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hesap vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesinin temsil ve ağırlama giderleri üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia ederek, belediyenin harcamalarının tamamen yasal çerçevede yapıldığını belirtti. "Her kamu kurumu temsil ve ağırlama yapar. Bursa Büyükşehir Belediyesi de bunu yerine getiren bir kurumdur," ifadelerini kullandı.

Bozbey, Özgür Özel'in sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı değil, aynı zamanda ana muhalefet partisi lideri olarak devlet protokolünün dördüncü sırasında yer aldığını hatırlatarak, "Bugün nereye giderse gitsin, devletin emniyetinden birçok kesimine kadar, yasal olarak protokol ile ağırlanır," dedi.

Son olarak, Bozbey, gerçeğin çarpıtılarak algı malzemesi haline getirildiğini savundu. "Ortada suistimal, hukuksuzluk ve yapılan yanlış uygulama yok. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’mız Özgür Özel'in Bursa'da ağırlanmasıyla ilgili giderler öne sürülerek, belediyemiz töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor," diyerek konuyla ilgili açıklamalarını noktaladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyede düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırlama masraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyede düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ağırlama masraflarına ilişkin açıklamalarda bulundu.