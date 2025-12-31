DOLAR
Bursa Büyükşehir'den Yangın Uyarısı: "Tedbir Hayat Kurtarır"

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ'da düzenlenen 'Yangın Zirvesi 2025'te elektrik kaynaklı yangın riskleri ve alınması gereken önlemleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:37
Bolu ve Uludağ'da 2025'in ilk aylarında yaşanan yangınların ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi yangın güvenliği ve alınması gereken tedbirler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kamu ve özel sektörü buluşturan 'Yangın Zirvesi 2025', Trimbox ana sponsorluğunda Uludağ'da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Zirvede öne çıkan veriler ve uyarılar

Zirvede konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir, Dünya Yangın İstatistik Merkezi verilerine göre toplam 906 bin 164 yangının altıda birinin elektrik yangını olduğunu, bunun da 136 bin 415’e denk geldiğini belirtti.

Berkdemir, elektrik yangınlarının nedenlerine değinerek şu uyarıları paylaştı: 'Oteller ve hastaneler başta olmak üzere binalardaki hormonlu gelişmeler, ek tesisler, ek cihazlar, ek makineler enerji artışını yükseltiyor. Bu da tesisatlara aşırı yüklenmeye ve yangına sebep olmaktadır. Binaların yaşlanmasıyla tesisatların da yıpranması, mukavemet gücü, cihazlardaki oksitlenme ve paslanma, ısınma ve soğuma gibi hava hareketleri, yangınların diğer çıkış sebepleridir. Bina girişlerindeki elektrik panolarında yangın önleyici sistemlerin mutlaka tamamlanması gerekir. Mutlaka elektrik yangınlarındaki tedbirlerin alınması ve kontrollerin periyodik olarak yapılması gerekir'.

Elektrik kaynaklı yangınlara karşı alınacak önlemler

Berkdemir, elektrik yangınlarının kullanıcı tarafından fark edilmesinin zor olduğuna dikkat çekerek, önlemlerin sayaç veya elektrik panosu kutusunda başlaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca şu öneriler öne çıktı: kaçak akım rölesi gibi koruyucu uygulamalarla riski minimize etmek, elektrik tesisatında gevşek bağlantı, kötü işçilik ve izolasyon bozulması gibi risklere karşı periyodik kontroller yapmak.

Konuşmada ayrıca, elektrik tesisatının havalandırma, su ve diğer tesisatlarla aynı şaftlarda yürütülmesinin risk oluşturduğu; konut yangınlarının çoğunlukla mutfaktaki aspiratörler, fırınlar, ısıtıcılar, buzdolabı ve bunlara bağlı uzatma kablolarından başladığı hatırlatıldı.

Bursa Büyükşehir, hem kamu hem özel sektörün iş birliğini artırarak ve düzenli denetimleri çoğaltarak elektrik kaynaklı yangınları azaltmayı hedefliyor. Tedbir hayat kurtarır uyarısı zirveden çıkan en güçlü mesaj oldu.

'Elektrik yangınlarını önlemek için ilk adımı, sayaç veya elektrik panosu kutusunda atmak zorundayız. Kaçak akım rölesi gibi argümanları kullanarak riski daha minimize edebiliriz. Yangının çıkış sebeplerine bakıldığında kısa devre, aşırı yüklenme, gevşek bağlantı, kötü işçilik, kablo izolasyon bozulması, elektrikli cihazların arızası, elektrik panosu dağılımı sistemleri olduğunu görüyoruz. Ayrıca havalandırma, su ve diğer tesisatlarla birlikte elektrik tesisatının da aynı şaftlarda ve aynı kanallardan yürütülmesi de karşımıza çıkıyor. Özellikle konut yangınları, başta mutfaktaki aspiratörler olmak üzere fırınlar, ısıtıcılar, buzdolabı gibi cihazlar ve bunlara bağlı uzatma kablolarından çıkıyor'.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

