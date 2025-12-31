Bursa Büyükşehir'den Yangın Uyarısı: 'Tedbir hayat kurtarır'

Bolu ve Uludağ'da 2025'in ilk aylarında yaşanan yangınların ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi yangın güvenliği ve alınması gereken tedbirler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Kamu ve özel sektörü buluşturan 'Yangın Zirvesi 2025', Trimbox ana sponsorluğunda Uludağ'da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Zirvede öne çıkan veriler ve uyarılar

Zirvede konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir, Dünya Yangın İstatistik Merkezi verilerine göre toplam 906 bin 164 yangının altıda birinin elektrik yangını olduğunu, bunun da 136 bin 415’e denk geldiğini belirtti.

Berkdemir, elektrik yangınlarının nedenlerine değinerek şu uyarıları paylaştı: 'Oteller ve hastaneler başta olmak üzere binalardaki hormonlu gelişmeler, ek tesisler, ek cihazlar, ek makineler enerji artışını yükseltiyor. Bu da tesisatlara aşırı yüklenmeye ve yangına sebep olmaktadır. Binaların yaşlanmasıyla tesisatların da yıpranması, mukavemet gücü, cihazlardaki oksitlenme ve paslanma, ısınma ve soğuma gibi hava hareketleri, yangınların diğer çıkış sebepleridir. Bina girişlerindeki elektrik panolarında yangın önleyici sistemlerin mutlaka tamamlanması gerekir. Mutlaka elektrik yangınlarındaki tedbirlerin alınması ve kontrollerin periyodik olarak yapılması gerekir'.

Elektrik kaynaklı yangınlara karşı alınacak önlemler

Berkdemir, elektrik yangınlarının kullanıcı tarafından fark edilmesinin zor olduğuna dikkat çekerek, önlemlerin sayaç veya elektrik panosu kutusunda başlaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca şu öneriler öne çıktı: kaçak akım rölesi gibi koruyucu uygulamalarla riski minimize etmek, elektrik tesisatında gevşek bağlantı, kötü işçilik ve izolasyon bozulması gibi risklere karşı periyodik kontroller yapmak.

Konuşmada ayrıca, elektrik tesisatının havalandırma, su ve diğer tesisatlarla aynı şaftlarda yürütülmesinin risk oluşturduğu; konut yangınlarının çoğunlukla mutfaktaki aspiratörler, fırınlar, ısıtıcılar, buzdolabı ve bunlara bağlı uzatma kablolarından başladığı hatırlatıldı.

Bursa Büyükşehir, hem kamu hem özel sektörün iş birliğini artırarak ve düzenli denetimleri çoğaltarak elektrik kaynaklı yangınları azaltmayı hedefliyor. Tedbir hayat kurtarır uyarısı zirveden çıkan en güçlü mesaj oldu.

