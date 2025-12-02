Bursa'da 1 milyon 200 bin liralık Tiny House çalındı — Zanlı tutuklandı

Mudanya'nın Eğerce Mahallesi'nde 1 milyon 200 bin liralık Tiny House ve eşyaları çalındı; jandarma zanlı K.E.'yi yakalayıp evi sahibine M.E.'ye teslim etti. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:08
Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi'nde hafta sonu geçirmek için alınan Tiny House ve içindeki eşyalar çalındı. Ev sahibi durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, zanlı K.E., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı Tiny House'u ve içindeki malzemeleri alarak ortadan kayboldu. Evi göremeyen sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Operasyon ve sonuç

Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda Tiny House, tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E.'ye teslim edildi. Zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

