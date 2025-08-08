Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Hükümlü Yakalandı

Bursa'da 15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kadın Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü S.Ş. yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonla suçlu kadını yakaladı.

Suçlamalar ve Ceza

S.Ş. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs ve suç örgütü kurma suçlarından arama kararı bulunuyordu. Elde edilen bilgilere göre, 60 yaşındaki S.Ş.'nin suç örgütü elebaşı olduğu da öne sürülüyor. Yapılan işlemlerin ardından, S.Ş. cezaevine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.