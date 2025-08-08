Bursa'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Hükümlü Yakalandı

DOLAR
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü S.Ş. yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 18:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü S.Ş. yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonla suçlu kadını yakaladı.

Suçlamalar ve Ceza

S.Ş. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs ve suç örgütü kurma suçlarından arama kararı bulunuyordu. Elde edilen bilgilere göre, 60 yaşındaki S.Ş.'nin suç örgütü elebaşı olduğu da öne sürülüyor. Yapılan işlemlerin ardından, S.Ş. cezaevine teslim edildi.

