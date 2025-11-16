Bursa'da 3 Çocuğunu Öldüren Baba Tutuksuz Yargılanma Talep Etti

Bursa’da 3 çocuğunu öldüren baba hakim karşısında: Tutuksuz yargılama talebi

Olay 29 Mayıs 2024’te Nilüfer Çamlıca Mahallesi’nde gerçekleşti

Bursa merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak’ta, 29 Mayıs 2024 tarihinde bir baba, üç çocuğunu öldürdükten sonra emniyete giderek teslim oldu. Olayla ilgili yargılama, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle sürdürüyor.

Sanık Murat Kılıç (40)’ın birlikte yaşadığı çocukları; 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı kesici aletle, 3 yaşındaki Muhammet Ali Kılıç ise boğularak öldürüldü. Olayın gerçekleştiği apartmanın bodrum katında yapılan otopside, kızların vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi.

Çocukların cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cenazeler daha sonra anneleri Gülay Kılıç’ın yaşadığı Erzurum’un Karayazı ilçesinde defnedildi.

Olayın ardından emniyete giderek teslim olan Kılıç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Can güvenliği nedeniyle Bursa E Tipi Kapalı Cezaevinde tek kişilik koğuşta tutuluyor.

Sanığın, olay günü nöbetçi mahkemede verdiği ifadede yer alan açıklamalar dikkat çekti:

"Sabah işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim. Olayın yaşandığı yere geri döndüm. Sonrasını çok fazla hatırlamıyorum. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim."

Mahkeme sürecinde ayrıca Kılıç’ın evde yazdığı notlar ve çocukların yanına bıraktığı mesajlar dosyaya girdi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi raporunda sanığın akıl hastalığı bulunmadığı ve fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Duruşmada SEGBİS ile savunma yapan Kılıç, ayrılma aşamasında olduğu eşinin kendisine tuzak kurduğunu iddia etti. Sanık ifadesinde şunları söyledi:

"Boşanma aşamasındaki eşim, çocukları da alıp babasının evine Erzurum’a gitti. Çağırmaları üzerine bende peşlerinden gittim. Ancak beni geri gönderdiler. Sonra jandarma çağırmışlar, bana dava açmışlar. Benim bundan da haberim yok. Ben sadece jandarma çağırıp, beni şikayet ettiklerini biliyorum, dava açtıklarını bilmiyorum. Kardeşi jandarmaya, ’Geldi sizi öldürürüm, çocukları öldürürüm’ diye tehdit ettiğimi söylemiş. Eşim de ifadesinde ’Senden boşanırım, seni öldürürüm, öldürdükten sonra çocukları senden alırım. Bir daha göremezsin’ dediğimi söylemiş. Ben her aradığımda sesimi kaydetmiş. aradan geçen 8 ayın sonunda, mahkemeye 1 ay kala da bana dedi, ’Ben sana çocukları veriyorum.’ Çocukları ben Bursa’ya getirdim. Dava günü geldi. e-Devlet’ten baktım, kadın bana 5 tane dava açmış, 2 tane ayrı ayrı tehdit açmış, 1 tane hakaret açmış, 1 tane çocuk kaçırma açmış. O gün e-Devlet’ten boşanma davasına baktığımda, 5 tane davayı ve bu ifadeyi de görünce, ben cinnet getirdim. Ben nasıl çocuklarımı götürmüşüm, nasıl öldürdüm onu bilmiyorum. Yeter artık bıktım. Meğerse kadın benim sesimi kaydediyormuş, tuzak kuruyormuş."

Mahkeme Başkanı tarafından okunan telefon mesajları arasındaki bir bölüm de tutanağa geçti. Mesajlarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

"Ailene bir şey olmayacak. Çok şeytana uydun. Sen bana diyordun ayda bir gel, gör. Ne yapacaksın çocuksuz. Son pişmanlık fayda etmez, olan çocuklara, sana, bana oldu. Evet. Sen sebep oldun Gülay. İnadın yüzünden perişan ettin hem kendini hem beni hem çocukları. Çünkü yuvanı yıktın sen. Güzellik varken, şeytanlığa gerek yok. Sen normal boşanmak varken, şeytana uydun. Çocuklardan ayrılırsan üzülür müsün? Çok ağlama, çocuklar kara toprak oldu, deli ettin beni"

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Kurulu raporunun beklenilmesi için ertelendi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

