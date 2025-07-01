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Bursa'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem: Valilikten Açıklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem Valilik tarafından olumsuz bir durumun tespit edilmediği belirtildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 13:20
Bursa'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem: Valilikten Açıklama

Bursa'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem

Bursa'nın Gemlik ilçesi'nde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, depremin merkez üssü Gemlik olarak kaydedildi.

Öte yandan, çevre illerde de hissedilen bu sarsıntının, yerin 10,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremin ardından Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremin yarattığı olumsuz bir durumun tespit edilmediği bildirildi.

Bir Önceki Deprem

Aynı ilçede, saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana gelmişti. Bu sarsıntılar, bölge halkında endişeye yol açtı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 12.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.

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