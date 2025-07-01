DOLAR
39,84 -0,1%
EURO
47,07 -0,33%
ALTIN
4.275,35 0%
BITCOIN
4.221.516,73 -0,05%

Bursa'da 4. Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hayati tehlikesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 22:24
Bursa'da 4. Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. 2 yaşındaki Y.K., Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Küçük çocuk, düşüşün ardından ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Y.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4'üncü kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4'üncü kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4'üncü kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4'üncü kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Bafra'da Tır ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Yaralı, Adam İntihar Etti
3
Kütahya'da Ele Geçirilen Madde Kaliforniyum Değil
4
14 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
5
Bakan Ersoy BETUYAB Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
6
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Orman Yangınına Destek Ekip Gönderdi
7
Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!