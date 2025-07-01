Bursa'da 4. Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. 2 yaşındaki Y.K., Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Küçük çocuk, düşüşün ardından ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Y.K.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4'üncü kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4'üncü kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.