Bursa'da 50 Metre Arayla İki Kaza: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı

Bursa-Orhaneli Yolu'nda peş peşe kazalar

Bursa-Orhaneli Yolu üzerinde meydana gelen iki ayrı kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazalar, birbirlerine sadece 50 metre mesafe kala gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 AZA 967 plakalı tırın sürücüsü Uğur E. direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve tır devrildi. Sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahale ambulansta gerçekleştirildi ve ayakta tedavi edildi.

Tır kazasından yaklaşık 50 metre ileride, 16 LTB plakalı otomobil de sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan savruldu. Bu kazada aynı aileden biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bebek hafif şekilde yaralanırken, anne ve baba sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olaylarla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

BURSA-ORHANELİ YOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN İKİ AYRI KAZADA BİRİ BEBEK OLMAK ÜZERE AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI. KAZALAR, YALNIZCA 50 METRE ARAYLA GERÇEKLEŞTİ.