Bursa'da 50 Metre Arayla İki Kaza: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı

Bursa-Orhaneli Yolu'nda 50 metre arayla gerçekleşen iki kazada, biri bebek olmak üzere aynı aileden 3 kişi yaralandı; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:08
Bursa-Orhaneli Yolu'nda peş peşe kazalar

Bursa-Orhaneli Yolu üzerinde meydana gelen iki ayrı kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazalar, birbirlerine sadece 50 metre mesafe kala gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 AZA 967 plakalı tırın sürücüsü Uğur E. direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve tır devrildi. Sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahale ambulansta gerçekleştirildi ve ayakta tedavi edildi.

Tır kazasından yaklaşık 50 metre ileride, 16 LTB plakalı otomobil de sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan savruldu. Bu kazada aynı aileden biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan bebek hafif şekilde yaralanırken, anne ve baba sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olaylarla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

