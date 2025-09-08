Bursa’da Aile İçi Şiddet İhbarında Pitbull Saldırısı: 2 Polis Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aile içi şiddet ihbarına bağlı müdahalede bulunan iki polis memuru, şüpheli ile onun pitbull cinsi köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda suç kaydı bulunan H.A hakkında eşi S.A'ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine ekipler, Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'ndeki adrese sevk edildi. Polisler, eşini ve çocuğunu almak isteyince şüpheli H.A, yanında bulunan pitbull cinsi köpeği polislerin üzerine saldı.

Köpeğin ısırması sonucu bir polis memuru bacağından yaralanırken, olayın ardından köpek etkisiz hale getirildi ve H.A. gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sırasında şüphelinin bir polisi kolundan ısırdığı da belirtildi.

Son Durum

Yaralanan iki polis memuru, gerekli müdahalelerin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Şiddet mağduru kadın ve çocuk ise polis ekiplerince koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

