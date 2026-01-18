Bursa'da Alaçam Kış Festivali'nde Trafik Sorunları

Bursa'da düzenlenen Alaçam Kış Festivali, bölge halkı ve çevre ilçe ile mahallelerden gelen yoğun katılımla dikkat çekti. Müzik etkinlikleri ve sosyal aktiviteler ilgi görürken, festival alanına ulaşımın zorlaşması

Festival alanı ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar

Katılımın fazla olması ve köy yollarının dar olması, araç yoğunluğuyla birleşince trafikte zaman zaman adeta felç yaşandı. Özellikle köy girişinden festival alanına kadar olan dar yolda araçların birikmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Vatandaşların görüşleri

Festival alanında görüşlerini dile getiren vatandaşlardan biri: "Festival alanı gerçekten çok güzel. Müzikler, ortam, eğlence çok keyifli. Biz iki kişi geldik ve çok beğendik. Bu tür festivallerin devam etmesini istiyoruz. Ancak trafik çok zor şartlarda ilerledi, buraya gelmek oldukça sıkıntılı oldu"

Bir diğer vatandaş: "Şu an itibarıyla köyde trafik adeta felç durumda. Daha organize olunabilirdi. Araçlar köy girişinde belli noktalara bırakılıp, servislerle alana ulaşım sağlanabilirdi. Böylece bu yoğunluk yaşanmazdı"

Alaçam Mahallesi sakini: "Ben bu köylüyüm ve bu sıkıntıları her yıl yaşıyoruz. Özellikle yaz şenliklerinde de aynı problemler oluyor. Belediye başkanımız ve yetkililer bu konuya biraz daha eğilir, daha düşünceli davranırsa burası çok daha güzel bir hale gelir"

Uzun yıllardır alana gelen bir katılımcı: "Burası alışık olduğumuz bir alan, yıllardır geliyoruz. Çevre düzenlemesi yapılmış, eskisine göre daha da güzel olmuş. Alan geniş ve çok güzel, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sorun alan değil, ulaşım"

Başka bir katılımcı: "Köy içinde trafik çok yoğun değil ama köy girişinden buraya kadar olan yol dar. Araçların burada birikmesi aksamaya neden oldu. İlerleyen dönemlerde bu konuda çalışma yapılacağına inanıyoruz"

Yetkili açıklaması ve organizasyon değerlendirmesi

Kestel Belediye Başkanı daha önce yaptığı açıklamada, festivalin ani bir kararla 3 gün gibi kısa bir sürede organize edildiğini, yaşanan aksaklıkların farkında olduklarını ve ulaşım başta olmak üzere eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirtmişti.

Yaşanan yoğunluğa rağmen Alaçam Kış Festivali gün boyunca devam etti; vatandaşlar organizasyonun geliştirilerek sürdürülebilmesini talep etti. Önümüzdeki dönemde ulaşım düzenlemeleri ve daha planlı bir organizasyonla bu tür aksaklıkların giderilmesi bekleniyor.

