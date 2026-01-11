Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kar Alarmı: HEAŞ 72 Araç, 125 Kişilik Ekip Hazır

Meteoroloji uyarıları sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda HEAŞ, 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik karla mücadele ekibini yarın için hazır bekletiyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:49
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:03
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kar Alarmı: HEAŞ 72 Araç, 125 Kişilik Ekip Hazır

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar tedbirleri güçlendirildi

HEAŞ, yarına hazırlıklı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları üzerine, İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapsamlı önlemler alındı.

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, uçuş güvenliğinin aksamaması için 72 özel donanımlı aracı ve 125 kişilik karla mücadele ekibini hazır bekletiyor.

HEAŞ, kış döneminde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda bulunan 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanlarını kar ve buzdan arındırarak uçuş emniyetini sağlayacak.

İSTANBUL'DA YARIN BEKLENEN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SABİHA GÖKÇEN...

İSTANBUL'DA YARIN BEKLENEN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA KARLA MÜCADELE EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLİYOR.

İSTANBUL'DA YARIN BEKLENEN KAR YAĞIŞI VE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SABİHA GÖKÇEN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kar Alarmı: HEAŞ 72 Araç, 125 Kişilik Ekip Hazır
2
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Kar Mesaisi: Yayla Yollarında Karla Mücadele
3
Kocasinan'da Dost Market ve Dost Mağaza: Sevgi Puanlarıyla Ücretsiz Alışveriş
4
Keltepe Kayak Merkezi 2026 Sezonunu Açtı — Karabük'te 2 Metre Kar
5
Karlı ve Buzlu Yollarda Güvenli Yürüyüş: Op. Dr. Gökhan Cansabuncu'nun Önerileri
6
NSosyal 1,7 Milyon Kullanıcıyı Aştı: TEKNOFEST'ten Milli Yazılımla Yeni Dönem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları