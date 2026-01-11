Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kar Alarmı: HEAŞ 72 Araç, 125 Kişilik Ekip Hazır

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar tedbirleri güçlendirildi

HEAŞ, yarına hazırlıklı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları üzerine, İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapsamlı önlemler alındı.

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, uçuş güvenliğinin aksamaması için 72 özel donanımlı aracı ve 125 kişilik karla mücadele ekibini hazır bekletiyor.

HEAŞ, kış döneminde yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanda bulunan 2 pist, 8 apron, 56 taksi yolu, araç servis yolları ve park alanlarını kar ve buzdan arındırarak uçuş emniyetini sağlayacak.

