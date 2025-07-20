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Bursa'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 20 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 20:28
Bursa'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, Babasultan Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarım arazisinde meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri Hızla İhbar Üzerine Hareket Geçti

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri anında bölgeye sevk edildi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu, yaklaşık 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü....

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 20 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü....

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, yaklaşık 20 dönüm tarım alanı zarar gördü.

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