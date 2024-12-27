DOLAR
35,17 -0,39%
EURO
36,66 -0,12%
ALTIN
2.979,33 -0,08%
BITCOIN
3.370.778,79 -0,26%

Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bıçaklanan 21 yaşındaki Yusuf Zorlo hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 01:29
Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Geçit Mahallesi 331. Sokak'ta park halindeki bir otomobilde meydana gelen bıçaklama olayı sonucunda 21 yaşındaki Yusuf Zorlo hayatını kaybetti.

Olay, zeytinlik alanı yanında gerçekleşirken, Zorlo ile A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, yanındaki bıçakla Zorlo'yu ağır yaraladı.

Olay yerinde duyulan sesler üzerine vatandaşların ihbarı ile polis ve sağlık ekibi hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zorlo'nun öldüğü belirlendi. Olayla ilgili A.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Yusuf Zorlo'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Olayı duyan Zorlo'nun yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, araçta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, araçta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, araçta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, araçta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli
2
Sinop'ta Otomobil ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Ölü
3
ABC News, Trump'a 15 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek
4
2025 Bütçe Görüşmelerinde İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Çarpıcı Açıklamalar
5
Kayseri'de Arkadaşlar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü
6
Nijerya, G20’de Afrika'nın Çıkarlarını Temsil Etmek İstiyor
7
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e Destekleyen Ülkelere Sert Tepki

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor