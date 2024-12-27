Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Geçit Mahallesi 331. Sokak'ta park halindeki bir otomobilde meydana gelen bıçaklama olayı sonucunda 21 yaşındaki Yusuf Zorlo hayatını kaybetti.

Olay, zeytinlik alanı yanında gerçekleşirken, Zorlo ile A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S, yanındaki bıçakla Zorlo'yu ağır yaraladı.

Olay yerinde duyulan sesler üzerine vatandaşların ihbarı ile polis ve sağlık ekibi hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zorlo'nun öldüğü belirlendi. Olayla ilgili A.S. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Yusuf Zorlo'nun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Olayı duyan Zorlo'nun yakınları, olay yerinde fenalık geçirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, araçta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, araçta bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.