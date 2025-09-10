Bursa'da ATM Dolandırıcılığı: Zanlı M.V.M. Yakalandı

Bursa'da ATM'den para çeken 3 kişiyi dolandırdığı iddia edilen M.V.M. gözaltına alındı; şüphelinin her kişiden 6'şar bin lira aldığı öne sürülüyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 16:51
Olayın Detayları

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ATM'den para çeken 3 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmada, mağdurlara "Parayı internet bankacılığından size göndereyim, siz benim için çeker misiniz?" diyerek hesaplarındaki parayı çektirdiği ve karşılığında sahte dekont gösterdiği öne sürülen zanlının M.V.M. (40) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının, her bir mağduru 6'şar bin lira dolandırdığı iddia ediliyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

