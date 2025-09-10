Bursa'da ATM Dolandırıcılığı: Zanlı M.V.M. Yakalandı

Olayın Detayları

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ATM'den para çeken 3 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmada, mağdurlara "Parayı internet bankacılığından size göndereyim, siz benim için çeker misiniz?" diyerek hesaplarındaki parayı çektirdiği ve karşılığında sahte dekont gösterdiği öne sürülen zanlının M.V.M. (40) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının, her bir mağduru 6'şar bin lira dolandırdığı iddia ediliyor. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.