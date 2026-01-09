Bursa'da BAM Ekibi İple Kurtarmayla Afet Hazırlığını Güçlendiriyor

BAM ekibi, Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen İple Kurtarma Sistemleri ve Arama-Kurtarma eğitimiyle afet müdahale kapasitesini artırdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:05
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, personelin gönüllü katılımıyla oluşturulan Bursa Acil Müdahale (BAM) ekibi, olası afetlerde hızlı ve etkin müdahale için eğitimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Belediyenin afetlere dirençli kent vizyonu doğrultusunda, BAM ile diğer ilgili birimlerin hazırlık faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Eğitimde odak noktaları

Merinos Yerleşkesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen İple Kurtarma Sistemleri ve Arama-Kurtarma eğitiminde ekipler, uzman eğitmenler eşliğinde tavana asılı halatlara güvenlik ekipmanlarını kullanarak tırmandı. Eğitimde yüksekten erişim, dar alanlara giriş, dikey kurtarma ve zorlu şartlarda güvenli müdahale yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitim programı hem teorik hem pratik bölümler içerdi; personelin kişisel güvenliği, ekipman kullanımı, düğüm teknikleri, ip sistemleri ve koordineli kurtarma senaryoları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Bu çalışmalar, ekiplerin sahada daha hızlı, güvenli ve etkili hareket etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BAM başta olmak üzere ilgili birimlerin eğitim ve hazırlık faaliyetlerini sürdürerek kentteki afet müdahale kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

