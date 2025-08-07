Bursa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Bursa'da Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu 6 yaşındaki Cihan A ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olayın Detayları
21 yaşındaki Mustafa R. idaresindeki 34 CUP 741 plakalı otomobil, Albayrak Caddesi Pınar Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen küçük çocuğa çarptı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu kısa sürede olay yerinde müdahale etti.
Ağır yaralanan Cihan A, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet HastanesiBursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
