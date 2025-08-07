DOLAR
Bursa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 22:22
Bursa'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı

Bursa'da Otomobil Bisikletli Çocuğa Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu 6 yaşındaki Cihan A ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

21 yaşındaki Mustafa R. idaresindeki 34 CUP 741 plakalı otomobil, Albayrak Caddesi Pınar Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen küçük çocuğa çarptı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu kısa sürede olay yerinde müdahale etti.

Ağır yaralanan Cihan A, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet HastanesiBursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

